Missstände an Schulen und in Kitas : Sprachdefizite auch bei Schülern

Missstände an Schulen und in Kitas

Mönchengladbach Mangelnde Deutschkenntnisse und Werteverlust sind ein großes Problem.

Kinder, die mit vollen Windeln in der Kita abgegeben werden. Eltern, die bei Gesprächen im Kindergarten nur aufs Handy schauen. Kinder, die sich nicht mehr ausdrücken können und keinen vollständigen Satz zustande bringen. Die Resonanz auf unseren Bericht „Eine Erzieherin schlägt Alarm“ ist groß. Nicht nur Fachkräfte in Kitas fühlen sich zunehmend überlastet, weil es immer mehr Kinder mit Defiziten in der Sprache, der Motorik und dem Sozialverhalten gibt. Es meldeten sich auch Lehrer, die über ähnliche Probleme berichten. Häufig gebe es Grundschulklassen mit 29 Kindern, davon könnte oft ein Viertel kaum Deutsch. Zusätzlich müsse noch ein Inklusionskind unterrichtet werden. All dies müsse eine Lehrkraft oft ohne Unterstützung stemmen. Ein Kraftakt, der kaum zu schaffen sei.