Nahverkehr in Mönchengladbach : Verdi ruft für Dienstag erneut zum Streik auf

Auch am DIenstag, 20. Oktober, soll der Nahverkehr in Mönchengladbach bestreikt werden. Foto: Anika Reckeweg

Mönchengladbach Die Gewerkschaft Verdi ruft auch am Dienstag, 20. Oktober, zum Streik auf. Nachdem bereits am Montag der Nahverkehr in Mönchengladbach zum Erliegen kommt, wird sich der Streik auch am Dienstag bemerkbar machen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Verdi-Bezirk Linker Niederrhein ruft die Beschäftigten im öffentlichen Dienst zu weiteren Warnstreiks auf. Bereits am Montag stehen die Busse in Mönchengladbach still. Nun sollen die Beschäftigten auch am Dienstag, 20.Oktober, ihre Arbeit niederlegen, teilte Verdi nun mit. Durch die steigenden Coronazahlen wird es am Dienstag keine größeren Veranstaltungen geben, sondern zu kleineren Aktionen in den Städten und vor den Verwaltungen kommen.

(RP)