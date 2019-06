Studie der Sparda-Bank : Immobilienpreise werden in Gladbach weiter steigen

Mönchengladbach Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Mönchengladbach hat den Grundstücksmarktbericht für 2019 herausgegeben. Im Jahr 2018 wurden 139 unbebaute Grundstücke mit einem Flächenumsatz von 269.489 Quadratmeter verkauft.

Der Grundstücksmarktbericht für 2019 zeigt, dass die Bodenrichtwerte teilweise niedriger sind als erwartet. „In den Metropolregionen explodieren die Preise für Grundstücke und erschweren die Möglichkeit, bezahlbaren Wohnraum anzubieten. Im Vergleich dazu gibt es bei uns noch Grundstückspreise, die nur moderat angestiegen sind“, so Bonin. Die Preise in Mönchengladbach sind durchschnittlich um 8,7 Prozent gestiegen. Die größten Steigerungen bei Grundstückspreisen verzeichnen Neuwerk mit 18,4 Prozent und Mönchengladbach-Land mit 15,4 Prozent. Rheindahlen liegt bei neun Prozent, und Rheydt verzeichnet einen Anstieg der Bodenrichtwerte um 9,5 Prozent. Es gibt zwei Stadtteile, in denen die Bodenrichtwerte sogar gefallen sind: Giesenkirchen und Schelsen (minus 2,3 Prozent) sowie Wickrath und Wanlo (minus 3,9 Prozent).

Laut der Studie „Wohnen in Deutschland 2019“, herausgegeben von der Gruppe der Sparda-Banken in Kooperation mit der Beratungsgesellschaft des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln und dem Institut für Demoskopie Allensbach, liegt der durchschnittliche Quadratmeterpreis beim Immobilienkauf in Mönchengladbach bei 1795 Euro. Für 264.000 Euro gibt es hier demnach 147 Quadratmeter Fläche und damit mehr als im Durchschnitt in Nordrhein-Westfalen (129 Quadratmeter). Bundesweit sind es durchschnittlich 111 Quadratmeter. In der Studie wird die Summe als 5,6 Jahresnettoeinkommen entsprechend und damit als bundesdeutscher durchschnittlicher Kaufpreis einer Immobilie angegeben. Sabine Fruhen, Filialleiterin der Mönchengladbacher Sparda-Bank, geht davon aus, dass die Preise für Immobilien weiter steigen werden. „Wir wissen gleichzeitig nicht, wie lange sich die historisch niedrigen Zinsen zur Baufinanzierung noch halten werden. Die finanzielle Belastung muss von Anfang an bedacht werden.“