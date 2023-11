Schlosskonzert in Mönchengladbach Atemberaubend und virtuos

Das Violinduo spielt im Bereich der Kammermusik nur ein Schattendasein. Dass es aber überaus lohnenswert sein kann, aus der musikalischen Nische herauszutreten, bewies im 2. Schlosskonzert mit The Twiolins, dem Geschwisterpaar Marie-Luise Dingler (Violine) und Christoph Dingler (Violine, Viola). Ihr Programm bot mit „Eight Seasons“ eine abwechslungsreiche musikalische Reise durch Länder und zwei Jahrhunderte. Sie wurde für das Publikum obendrein zu einer All-inclusive-Genusstour. Das lag an den berühmten Vier-Jahreszeiten-Violinkonzerten (1723) von Antonio Vivaldi, die sich satzweise mit Tangos des Argentiniers Astor Piazzola (+ 1992) abwechselten. Beide Komponisten haben zwar ihre Musik für eine größere Besetzung konzipiert. Christoph Dingler bearbeitete sie für zwei Violinen bzw. Violine und Viola. Puristen historischer Aufführungspraxis rümpfen spätestens hier die Nase? Mitnichten, denn was die beiden Künstler zu Gehör brachten, war auf einem sehr überzeugenden interpretatorischen Niveau. In den Tangos dominierten die typischen synkopischen Rhythmen, Staccati, Rubati, jähe Zäsuren. Sie sorgten für das Zustandekommen der generell melancholischen Stimmung des Tangos. In Vivaldis Musik sangen die Violinen in den langsamen Sätzen, wetteiferten mit der menschlichen Stimme ganz im ästhetischen Sinne des Barockzeitalters. In den schnellen Sätzen hörte man atemberaubende, virtuose Tonleiterkaskaden, Akkordbrechungen, kunstvoll ausgefeilte Triller, einen instrumentalen Zugriff, eine klangliche Präsenz, die das Prädikat vorzüglich verdienen. Das Publikum war begeistert. Helmut Klösges