Corona-Pandemie in Mönchengladbach : Tausende Impftermine fallen aus

Die Impfungen mit dem Astrazeneca-Stoff sind in Mönchengladbach sofort gestoppt. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Der Stopp der Impfungen gegen das Coronavirus mit dem Astrazeneca-Impfstoff findet auch im Impfzentrum in Mönchengladbach statt. Das wirkt sich auf die Termine aus, die bisher für diese Impfung vergeben wurden.

Um zwei Minuten vor vier Uhr hatte es Anh Nugyen, Ärztliche Leiterin im Mönchengladbacher Impfzentrum am Montag schriftlich: Eine E-Mail der Kassenärztlichen Vereinigung verkündete den Stopp der Impfungen mit dem Astrazeneca-Vakzin. Wenige Minuten später klingelte auch das Telefon, teilte die als Koordinierungseinheit fungierende Mönchengladbacher Feuerwehr mit, dass vorerst nicht weiter mit Astrazeneca geimpft werden solle.

Keine Entscheidung, die in Mönchengladbach getroffen wurde. Auf Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts hatte die Bundesregierung wie zuvor schon einige andere europäische Staaten beschlossen, wegen einer geringen Zahl von Fällen von Thrombosen nach einer Impfung mit Astrazeneca vorläufig nicht mehr gegen das Coronavirus einzusetzen. Eine entsprechende Anweisung erreichte die Mönchengladbacher Stadtverwaltung über das Landesgesundheitsministerium. Die Folge: Einige Tausend Impftermine für Angehörige priorisierter Berufsgruppen fallen in Mönchengladbach vorerst aus. Die Impfungen in der Altersgruppe 80plus mit dem Biontech-Impfstoff von Pfizer gehen allerdings weiter, auch im Impfzentrum im Nordpark.

„Deprimierend“, lautete am späten Nachmittag Anh Nguyens Kommentar. „Wir haben ganz viel Energie daran gesetzt, dass es mit dem Impfen voran geht, und dann will es einfach nicht gelingen.“ Täglich 650 Impfungen mit Astrazeneca waren in den nächsten Wochen angesetzt für Pflegepersonal, medizinische Fachkräfte, Angehörige aller Berufsgruppen, die sich regelmäßig in stationären Pflegeeinrichtungen bewegen, Beschäftigte in Kitas, Grundschulen, Förderschulen, Jugendeinrichtungen und Tagespflegepersonen.

Die Nachfrage nach Impfterminen von Personen dieser Berufsgruppen war so groß, dass Oberbürgermeister Felix Heinrichs am 12. März noch Anlass gesehen hatte, zu versichern: „Wir tun alles, was uns möglich ist, um diesen Menschen einen Termin anzubieten. Aber leider reicht derzeit das uns verbindlich zugesagte Impfstoffkontingent bei weitem nicht aus, um die Nachfrage der Impfberechtigten aus diesen Berufsgruppen zu decken.“ Die vom Land bis Ende März angekündigten Lieferungen seien vollständig verplant und über das Buchungsportal der Stadt an Impfberechtigte vergeben, hieß es.

Aus all dem wird erst einmal nichts. Wann die Verträglichkeit von Astrazeneca neu bewertet sein wird, ist unklar. „Ich schätze, dass wird nicht in zwei Wochen erledigt sein“, meint Anh Nguyen. „Das wird uns um Monate zurückwerfen, und ich denke, das wird einige Menschen, die nun nicht geimpft werden, das Leben kosten“, zürnte Arno Theilmeier, Vorsitzender der Mönchengladbacher Kreisstelle der Kassenärztlichen Vereinigung. „Das ist ein Staats- und Behördenversagen.“ Das Vertrauen in die Medizin werde dadurch erschüttert. 22 Fälle von Thromboembolie unter drei Millionen bis zum 9. März mit Astrazeneca Geimpften spreche für ein minimales Risiko. „Allerdings sollten jetzt mal diese Fälle offen gelegt werden“, fordert er. „Die sollen die Fakten auf den Tisch legen.“

Frustrierend findet Anh Nguyen auch, dass die Entscheidung womöglich auch die Pläne gefährdet, ab April auch in Praxen niedergelassener Ärzte impfen zu lassen und deutlich mehr Menschen zu einer Impfung zu verhelfen. Für eine solche Ausweitung der Impfaktion war Astrazeneca vorgesehen. Einziger Trost: Ab 22. März soll dem Gladbacher Impfzentrum täglich Biontech-Vakzin für 450 statt bisher 350 Impfungen zur Verfügung stehen. Der ist reserviert für Menschen der Altersgruppe 80plus und mit speziellen medizinischen Problemen.

