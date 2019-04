Baustelle in Mönchengladbach : Arbeiten auf der Limitenstraße gehen weiter

Baustelle in Mönchengladbach

Rheydt Wegen der zu erwartenden Staus bittet die Stadt, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Mit Beginn der Osterferien starten die Asphaltarbeiten auf der Limitenstraße. Das teilte die städtische Pressestelle jetzt mit. Innerhalb von voraussichtlich sechs Wochen wird in zwei Bauabschnitten ein lärmoptimierter Asphalt aufgetragen. Daher wird dringend empfohlen, den Baustellenbereich weiträumig zu umfahren, auch wenn die Limitenstraße in beide Richtungen einspurig befahrbar bleibt. Da für den Einbau der Materialien bestimmte Mindesttemperaturen erforderlich sind, sei eine frühere Umsetzung der Maßnahme in den Wintermonaten nicht möglich gewesen, heißt es.