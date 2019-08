Bauarbeiten in Mönchengladbach : Staub sorgt für Aufregung an Asbest-Baustelle in Uedding

Staub sorgt für Aufregung an Asbest-Baustelle in Uedding

An dieser Baustelle am Hülserkamp sorgen sich die Nachbarn. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Die Mags versichert, dass der Abriss fachgerecht läuft.

Eine weiße Staubschicht auf Spielgeräten für Kinder und auf Terrassen hat zum Wochenanfang in einer Nachbarschaft in Uedding für Unruhe gesorgt. Denn am Hülserkamp wird zurzeit eine Kita teilweise abgerissen, in der Asbest verbaut war. Als rund ums Wochenende eine Schutzfolie von der Fassade genommen wurde, hatte sich kurz darauf eine weiße Staubschicht auf den Nachbargrundstücken verteilt. Nun sorgen sich die Anwohner, ob sich gesundheitsschädliche Asbestfasern auf ihren Grundstücken verteilt haben könnte.