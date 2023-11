Gesundheitsversorgung in Mönchengladbach Ärzte und Apotheker protestieren

Mangelnder Nachwuchs, zu wenig Geld: Auf die Zustände in den Praxen will ein Bündnis aufmerksam machen, zu dem sich 36 ärztliche und psychotherapeutische Berufsverbände aus der Region Nordrhein zusammengeschlossen haben. Kostenpflichtiger Inhalt Damit einher gehen verschiedene Aktionen. So werden am Mittwoch, 15. November, Anrufe in den teilnehmenden Praxen nicht beantwortet. Die Praxen bleiben aber geöffnet.