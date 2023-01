Oberarzt aus Mönchengladbach möchte Erfahrungen weitergeben Entwicklungshilfe statt Ruhestand

Doch Merkelbag wird sich nicht dem süßen Nichtstun hingegen und hat daher noch jede Menge zu organisieren. In wenigen Tagen fliegt der 64-Jährige für drei Monate nach Nepal, um dort ehrenamtlich seine Erfahrungen aus einem erfüllten Berufsleben einzubringen und weiterzugeben. Für die Zeit danach ist ein kurzer Urlaub in der Heimat geplant, um „vielleicht etwas im Garten zu arbeiten und das eine oder andere Motorradtourchen“ zu unternehmen. Anschließend soll es erneut für drei Monate Richtung Nepal gehen. Weitere Reisen sind angedacht. „Solange ich das Gefühl habe, medizinisch am Puls der Zeit zu sein, will ich - bevor ich zu alt und senil bin - meine Kenntnisse weitergeben“, sagt der Arzt über sein Engagement bei den German Rotarier Volunteer Doctors. Schon früh habe er den Wunsch, Arzt zu werden, mit dem Ziel verbunden, im medizinisch-sozialen Engagement einer Tante nachzustreben. Die hatte im Alter als Kinderärztin Vergleichbares in Afrika geleistet. „Ich bin so erzogen worden, dass man Bedürftigen etwas abgibt - wenn nicht finanziell, dann auf andere Weise“, erklärt der vierfache Vater sein Handeln. Die inzwischen erwachsenen Kinder seien versorgt und somit der Zeitpunkt günstig.