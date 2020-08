Event in Mönchengladbach : Artistik, Jonglage und Stunts im Sparkassenpark

Mönchengladbach Der erste Auto-Circus Deutschlands gastiert am 30. August in Mönchengladbach. Beim Strandkorb Open Air ist unter den geltenden Hygienevorschriften eine Show für die ganze Familie zu sehen.

Nervenkitzel ist garantiert, wenn internationale Stunt-Fahrer in der Motorrad-Kugel „Globe of Speed“ ihre waghalsigen Künste in wechselnden Formationen und mit unterschiedlich kreuzenden Routen vorführen. Die spektakulären Höllenfahrten in der Stahlgitterkugel zählen zu den Höhepunkten in der Zirkusshow „Celebrations“ beim Strandkorb Open Air im Sparkassenpark. Am 30. August gastiert der erste Auto-Circus Deutschlands nach erfolgreichen Shows in Recklinghausen nun auch in Mönchengladbach. Mehr als 18 Artisten und Stuntmen versprechen eine abwechslungsreiche Show für die ganze Familie.