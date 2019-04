Ergebnisse der Bertelsmann-Studie : Armut ist in Mönchengladbach weit verbreitet

Mönchengladbach Die Bertelsmann-Studie legt nahe: Der Aufschwung kommt nicht bei allen an.

Die Armut in der Stadt ist landesweit mit am größten, und sie ist zwischen 2007 und 2016 in Mönchengladbach auch noch gewachsen. Das geht aus einer Studie hervor, die die Bertelsmann-Stiftung am Dienstag veröffentlicht hat. Demnach waren im Jahr 2016 20 Prozent aller Mönchengladbacher Einwohner auf Sozialleistungen angewiesen, etwa auf „Hartz IV“. Im Jahr 2007 waren es noch 18 Prozent gewesen. Der prozentuale Zuwachs ist umso bemerkenswerter, weil in dieser Zeit auch die Bevölkerung gewachsen ist. Die Stadt selbst geht von 17,8 Prozent Sozialhilfe-Empfängern aus, weil sie mit einer größeren Bevölkerung insgesamt rechnet.