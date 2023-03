Dreharbeiten im Monforts-Quartier Wie viel Mönchengladbach in „Unsere wunderbaren Jahre“ steckt

Es ist gerade mal acht Monate her, dass die 1960er Jahre nochmals in die Werkshallen des Monforts-Quartiers zogen. An der Pförtnerloge teilte ein graues Schild mit, dass hier die „Wolf Werke“ produzierten. Im Hof sah man in den Pausen die Belegschaft in mintgrünen Arbeitskitteln und vor der Tür parkten Autos, die vor mehr als 60 Jahren das Straßenbild prägten. Die Zeitreise hatte einen praktischen Grund: Das Monforts-Quartier mit seinem Direktorenhaus und der ehemaligen Produktionshalle, in der sich normalerweise das Textiltechikum befindet, war Schauplatz der Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Serie „Unsere wunderbaren Jahre“. Ab Samstag, 11. März, wird die Serie an drei Abenden jeweils in Doppelfolgen ausgestrahlt.