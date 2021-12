Viersener Straße in Mönchengladbach : Architekt kritisiert Brücken-Neubau

Mönchengladbach Fehlt ein Sicherheitsdetail an der Brücke Viersener Straße? Das jedenfalls moniert der Mönchengladbacher Architekt Christoph Schmitz. Die Stadt widerspricht.

Seit knapp einem Monat können Autos über die frisch sanierte Brücke Viersener Straße über der Hermann-Piecq-Anlage fahren. Ein verspätet geliefertes Geländer hatte die Freigabe um einige Wochen verzögert. Dieses Geländer nun sorgt bei Architekt Christoph Schmitz für Verwunderung: „Im Gegensatz zur alten Brücke fehlt der Brücke ein wichtiges Sicherheitsdetail. Hat die alte Brücke am Brückenrand über eine Betonaufkantung unterhalb des Geländers verfügt, gibt es diese wichtige Barriere an der neuen Brücke nicht“, kritisiert Schmitz. „Der neue Bürgersteig ist bis zum Rand absolut eben, ohne irgendwelche Aufkantung. Damit kann jetzt jeder Unrat auf dem Bürgersteig der Brücke völlig ungehindert unterhalb des Geländers auf die Hermann-Piecq-Anlage herunterfallen.“

Schmitz kritisiert, dass Fußgänger so ohne jede Absicht Flaschen und Steine auf die darunter fahrenden Autos schießen könnten, wenn sie unbeabsichtigt dagegen stoßen. Raum genug unter dem Geländer gibt es tatsächlich. „Die Brücke weist nicht den gebotenen Schutz auf, der an eine neue Brücke nach den neuesten Sicherheitsstandards zu stellen ist“, folgert Schmitz. „Jedes Gerüst muss zum Schutz unten stehender Personen ein ,Bordbrett’ im Fußbereich haben.“

Tatsächlich ist es nicht die einzige Brücke in dem Bereich, die in den vergangenen Jahren saniert und bei der auf eine solche Aufkantung verzichtet wurde. Auch die Brücken an der Viersener Straße in Höhe des Hauptfriedhofs und an der Lindenstraße sind ähnlich gebaut. Diese führen aber über eine Eisenbahnlinie, nicht über eine Straße.