Im Durchschnitt : Gladbacher arbeiten weniger als Düsseldorfer

Mönchengladbach Landwirte und Bauarbeiter arbeiten deutlich länger als Bänker und Versicherungskaufleute. Das Land hat jetzt durchschnittliche Arbeitszeiten veröffentlicht.

Erwerbstätige in Mönchengladbach haben im Jahr 2017 im Durchschnitt 1321 Arbeitsstunden geleistet. Das sind 67 Stunden weniger als die Düsseldorfer und 20 Stunden weniger als die Erwerbstätigen in Krefeld. Im NRW-weiten Durchschnitt kommen die Erwerbstätigen auf 1327 Arbeitsstunden, wie das Statistische Landesamt it.NRW errechnet hat. In Mönchengladbach gingen vor allem die Arbeitsstunden in der Land- und Forstwirtschaft zurück. In diesem Sektor leistet jeder Erwerbstätige aber immer noch 1521 Arbeitsstunden (minus 4,5 Prozent im Vergleich zum Jahr 2016). Im produzierenden Gewerbe sind es 1452 Stunden, im Baugewerbe 1582 Stunden, im Handel hingegen nur noch 1319 Stunden. Die geringste Arbeitszeit verzeichnen Beschäftigte im Finanz-, Versicherungs- und Wohnungswesen mit 1295 Arbeitsstunden sowie im öffentlichen Dienst, in der Erziehung und Gesundheit mit 1236 Arbeitsstunden.