Zahlen für Mönchengladbach Arbeitslosigkeit im Juli gestiegen

Die Arbeitslosigkeit in Mönchengladbach ist im Juli dieses Jahres gestiegen. Genau 14.961 Gladbacher waren im Juli in der Stadt arbeitslos gemeldet. Das waren 317 Personen mehr als einen Monat zuvor, was einem Zuwachs um 2,2 Prozent entspricht, und 1306 Personen mehr als zum selben Zeitpunkt des Vorjahres (plus 9,6 Prozent). Die Arbeitslosenquote lag bei 10,5 Prozent. Vor einem Monat hatte sie 10,2 Prozent betragen und vor einem Jahr 9,7 Prozent. „Wie für die Ferienzeit zu erwarten war, ist die Arbeitslosigkeit – vergleichbar mit dem Landestrend – weiter gestiegen“, sagt Susanne Käser aus der Geschätsführung der Arbeitsagentur. „Oftmals laufen Ausbildungs- und befristete Arbeitsverträge zur Jahresmitte aus, zudem melden sich vermehrt junge Menschen zwischen dem Ende ihrer Schulzeit und dem Beginn der Ausbildung oder des Studiums arbeitslos.“ An zwei Parametern sei jedoch zu erkennen, dass der Kräftebedarf in den Unternehmen weiterhin hoch ist: „Zum einen konnten im Juli mehr Menschen aus einer Arbeitslosigkeit heraus eine Erwerbstätigkeit aufnehmen als im Vormonat, wenngleich die Zahl der beendeten Erwerbstätigkeiten höher lag. Zum anderen haben die Arbeitgeber 440 neue offene Stellen mehr gemeldet als im Juni.“