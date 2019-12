Logistik-Boom in Mönchengladbach : Arbeitslosigkeit auf neuen Tiefstand gesunken

Amazon hat in Rheindahlen mehr als 1000 Mitarbeiter eingestellt. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Die Arbeitslosenquote sank im November auf 8,4 Prozent in Mönchengladbach. Vor allem die Logistik-Branche ist dafür verantwortlich, und da dürfte es vor allem Amazon mit seinen mehr als 1000 Neueinstellungen sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anika Peltzer

Der milde Herbst macht sich auf dem Arbeitsmarkt in Mönchengladbach bemerkbar: Die Zahl der Arbeitslosen ist nämlich weiter zurückgegangen. Im November waren in der Stadt genau 11.793 Personen arbeitslos gemeldet. Das waren 352 weniger als im Oktober (ein Rückgang um 2,9 Prozent) und 596 weniger als im November 2018 (minus 4,8 Prozent). „Gegenüber dem Vormonat konnte die Zahl der Arbeitslosen weiter verringert werden. Die Entwicklung in der Stadt Mönchengladbach stellt sich positiv dar“, sagt Angela Schoofs, Geschäftsführerin der Arbeitsagentur Mönchengladbach. Damit sank auch die Arbeitslosenquote um 0,2 Prozentpunkte auf jetzt 8,4 Prozent – ein erneuter historischer Tiefstand für Mönchengladbach, das traditionell mit viel Arbeitslosigkeit zu kämpfen hat.

2808 Personen meldeten sich im November neu oder erneut arbeitslos, das waren 327 weniger als vor einem Jahr. 3176 Personen beendeten außerdem ihre Arbeitslosigkeit. „Die Logistik-Branche ist momentan ein starker Motor für die Entwicklungen des Arbeitsmarktes in der Stadt“, sagt Peter Lippsmeier, Bereichsleiter der Agentur für Arbeit. In diesem Jahr hat allein Amazon mehr als 1000 Mitarbeiter in Rheindahlen neu eingestellt.

Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Vergleich zum Oktober um 121 Stellen auf 3909 gesunken. Das waren dennoch 974 Stellen mehr, als im November des vergangenen Jahres. Außerdem meldeten Arbeitgeber 473 neue Arbeitsstellen.