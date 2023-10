Einrichtung in Mönchengladbach Arbeitslosenzentrum sucht noch immer neue Leitung

Das wird vorerst auch so bleiben. Denn auch nach fast eineinhalb Jahren ist keine Nachfolge in Sicht. Das war auch kürzlich bei der Mitgliederversammlung des Trägervereins Thema. Zwar haben sich mehrere qualifizierte Personen vorgestellt, doch mehrfach scheiterte eine Verpflichtung an deren Gehaltsvorstellungen, die das Zentrum nicht zahlen kann, so Vorstandssprecher Karl Boland. Er zeigte sich aber zuversichtlich, „in Kürze“ eine geeignete Lösung zu finden. Vakant ist derzeit auch die Spitze beim Betrieb der Küche, die eine wichtige Säule im Konzept ALZ darstellt. Deren langjährige Chefin, Ella Heiniz, sei länger erkrankt, heißt es.