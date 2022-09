Jubiläum in Mönchengladbach : Das Arbeitslosenzentrum ist seit 40 Jahren eine wichtige Anlaufstelle

Mönchengladbach Bei der Jubiläumsfeier gab es ein buntes Programm und viele Gäste. Aber auch fehlende Unterstützung war ein Thema. Woran es noch fehlt.

Die aktuell steigenden Besucherzahlen zeigen die Not vieler Menschen in dieser Zeit, sagt Sozialarbeiter Karl Sasserath, nach dem überraschenden Weggang der ehemaligen Leiterin Justine Krause derzeit Interimsleiter des ALZ. „Die hohen Zahlen zeigen aber auch, dass wir in der größten sozialen Krise seit Bestehen unseres Zentrums leben“, erklärt er die derzeitige Situation des Arbeitsmarktes und der Wirtschaftskrise.

Etwa 100 Ratsuchende kommen täglich ins Zentrum an der Lüpertzender Straße und nehmen die Angebote zum verbilligten Mittagstisch, zur Beratung oder zur Begegnung in Anspruch. Wie auch Michael Meier; der ehemalige Bundesbeamte ist durch Krankheit in eine missliche Situation geraten und nimmt aus diesem Grund das Angebot des frisch gekochten Mittagstischs zum kleinen Preis an. Dietmar Jung, ehemaliger evangelischer Seelsorger in Odenkirchen und als Vorstandsmitglied im Zentrum tätig, erwähnt, dass zunehmend Personen mit Migrationshintergrund um Beratung, Ratschläge und Tipps das Zentrum aufsuchen. So hätten sich die drei Säulen „Beratung, Begegnung und Mittagstisch“ in den 40 Jahren bewährt, weil sie intensiv genutzt werden.