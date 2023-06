Arbeitslosen-Zahlen für Mai Fachkräfte werden auch in Mönchengladbach weiter dringend gesucht

In der Stadt Mönchengladbach waren im Mai 13.372 Personen arbeitslos gemeldet – und damit 272 weniger als im Vormonat, aber 210 mehr als vor einem Jahr. In Mönchengladbach lag die Arbeitslosenquote bei 9,5 Prozent (Minus 0,2 Prozentpunkte im Vergleich zum Vormonat). Im Rhein Kreis-Neuss lag die Quote bei 5,6 Prozent, in NRW bei 7,1 Prozent und in ganz Deutschland bei 5,5 Prozent.