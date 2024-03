Umzug in Mönchengladbach Arbeitsagentur wird zur Großbaustelle

In den kommenden Monaten werden ziemlich viele Kisten und Möbeltransporter von einer Ecke der Mönchengladbacher Innenstadt zur anderen fahren. Ein großer Teil der Agentur für Arbeit zieht um, und zwar von der Lürriper Straße ins sogenannte Menge-Haus am Berliner Platz. Grund sind die in den kommenden Jahren geplanten Bauarbeiten am bisherigen Standort. Das dortige Hochhaus wird saniert, der Altbau nebenan abgerissen und durch einen fünfgeschossigen Neubau ersetzt – der für den Kundenverkehr wichtige Teil der Agentur, die operativen Einheiten, bleiben aber an der Lürriper Straße 56. Das sagte Rainer Imkamp, Geschäftsführer der Arbeitsagentur Mönchengladbach, im Gespräch mit unserer Redaktion.