So wird der Arbeitsmarkt 2020 in Mönchengladbach : Das Fachkräfte-Dilemma

Es werden vor allem Fachkräfte gesucht. Doch viele Arbeitslose haben keine Ausbildung. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach Die Konjunktur kühlt sich ab. Trotzdem suchen Unternehmen immer noch vor allem Fachkräfte. Dumm nur, dass in Mönchengladbach in großer Mehrheit Arbeitslose keine Berufsausbildung haben. Das ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt 2020.

Der Arbeitsmarkt in dieser Stadt hat in den vergangenen Jahren ein regelrechtes Jobwunder erlebt. Das war angesichts der allgemein boomenden Konjunktur kein großes Wunder, dennoch hat Mönchengladbach mit einer historisch niedrigen Arbeitslosenquote und einem Beschäftigungsrekord mit mehr als 100.000 sozialversicherungspflichtigen Stellen besonders stark vom Aufschwung profitiert. Im Jahresdurchschnitt waren 12.570 Gladbacher ohne Job, zum Jahreswechsel waren es 11.881. Im Januar 2018 waren es noch 14.303 Männer und Frauen gewesen. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein analysiert: „Die Zahl der Arbeitslosen in Mönchengladbach ist in den vergangenen zwölf Monaten um 4,8 Prozent zurückgegangen. Der Rückgang im Bundesgebiet war mit 0,3 Prozent deutlich weniger dynamisch.“

Und dennoch gibt es ein großes Problem auf dem Arbeitsmarkt, an dem mit viel Geld gearbeitet wird: Die Menschen, die noch arbeitslos sind, passen zu einem Großteil nicht in das Anforderungsprofil, das die Unternehmen in der Stadt haben. „Wir haben eine Schere zwischen dem Anforderungsniveau der gemeldeten Stellen und der Berufsausbildung der Arbeitslosen“, sagt Angela Schoofs, Chefin der Arbeitsagentur Mönchengladbach.

Welche Arbeitskräfte wurden 2019 gesucht? Für die Mehrheit, nämlich 57,6 Prozent der offenen Stellen, die Unternehmen im vergangenen Jahr bei der Arbeitsagentur meldeten, wurden Fachkräfte gesucht. Auf der anderen Seite hatten nur 32,6 Prozent der Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt eine betriebliche oder schulische Ausbildung. Im Gegensatz dazu waren 60,7 Prozent der Arbeitslosen ohne abgeschlossene Berufsausbildung, dafür waren aber nur 28,1 Prozent der gemeldeten Stellen als Helferjobs ausgeschrieben. Die Diskrepanz an der Stelle ist demnach groß. Außerdem waren für 14,4 Prozent der neuen Stellen Spezialisten oder Experten gesucht. Das Problem der schlechten Qualifizierung von Arbeitslosen ist in Mönchengladbach deutlich ausgeprägter als etwa im Rhein-Kreis Neuss.

Was wird dagegen getan? Die Arbeitsagentur versucht Arbeitslose für die Fachkräfte-Jobs zu qualifizieren. Das passiert etwa über Anpassungsmaßnahmen, Ausbildungen, Aktivierungen und mehr. „2019 haben wir für Qualifizierungen im Agenturbezirk 71,7 Millionen Euro ausgegeben“, sagt Schoofs. „Und für dieses Jahr werden wir wieder so viel dafür ausgeben.“

Was ist mit Langzeitarbeitslosen? Die werden in der Regel nicht von der Arbeitsagentur, sondern vom Jobcenter betreut. Das wieder förderte in Mönchengladbach im vergangenen insgesamt 7800 Arbeitslose in unterschiedlichen Maßnahmen und gab dafür 30,2 Millionen Euro aus. 240 Langzeitarbeitslose wurden in Mönchengladbach nach dem Teilhabechancengesetz neu eingestellt. Dafür müssen sie in den vergangenen sieben Jahren länger als sechs Jahre arbeitslose gewesen sein. Dabei wird Arbeitgebern bis zu fünf Jahre lang ein Lohnkostenzuschuss bezahlt, in den ersten beiden Jahren der Einstellung sogar zu 100 Prozent.

Was ist mit der Konjunktur? Die IHK warnt davor, dass sich die Erwartungen der Unternehmen verschlechtern aufgrund der sich abkühlenden Konjunktur. Der Boom flaut eben ab. Kurzarbeit sei in Mönchengladbach aber noch nicht beantragt worden, sagt Angela Schoofs: „Es haben sich aber bereits einige Unternehmen danach erkundigt, wie das beantragt wird.“ Gerade bei den gut bezahlten Jobs in der Fertigung und Industrie hat Mönchengladbach über die Jahre viel verloren. „Wir hoffen, dass wir nicht zu viele Arbeitsplätze in diesem Sektor mehr verlieren“, sagt Schoofs. „Für 2020 sehen wir das aber so nicht.“ Grundsätzlich sei der Arbeitsmarkt in Mönchengladbach relativ robust. Das hat ironischerweise auch etwas mit dem Fachkräftemangel zu tun: „Fachkräfte in schwierigeren Lagen mit Förderungen zu halten, ist für Unternehmen viel einfacher, als sie zu entlassen und im Aufschwung wieder neue zu finden“, sagt Schoofs.