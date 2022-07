Wirtschaft in Mönchengladbach : Im Juni gab es untypisch weniger Arbeitslose

Wirtschaft in Mönchengladbach

Rainer Imkamp ist Chef der Arbeitsagentur in Mönchengladbach. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Die Jobperspektiven in Mönchengladbach sind derzeit gut trotz des Kriegs in der Ukraine: Die Zahl der Arbeitslosen ist im Juni gesunken, und die Zahl der sozialversicherungspflichtigen und unbefristeten Arbeitsstellen ist im Jahresvergleich um 39 Prozent gestiegen. Alle Zahlen im Überblick.

Die Arbeitslosigkeit in Mönchengladbach ist im Juni erneut gesunken. Genau 13.065 Frauen und Männer waren im abgelaufenen Monat in der Stadt arbeitslos gemeldet. Das waren 97 Personen weniger als im Mai, im Vergleich zu Juni 2021 war es aber ein Rückgang um 1704 Personen (minus 11,5 Prozent). Dem entsprechend sank auch die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,2 Prozentpunkte auf 9,3 Prozent und im Vergleich zu Mai dieses Jahres um 0,1 Punkte. Das teilte die Agentur für Arbeit am Donnerstag mit. Zum Vergleich: Im Rhein-Kreis Neuss, für den die Gladbacher Arbeitsagentur ebenfalls zuständig ist, stieg die Zahl der Arbeitslosen von Mai zu Juni um 3,1 Prozent auf 12.678 Frauen und Männer.