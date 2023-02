Arbeiten in Mönchengladbach So wichtig ist lebenslanges Lernen für den Job

Wer heute eine Kostenpflichtiger Inhalt Ausbildung macht, kann sich nicht sicher sein, dass sein Beruf in zehn Jahren noch derselbe ist. „Die Berufsbilder ändern sich durch die Digitalisierung und die Globalisierung“, sagt Egbert Schwarz, Leiter Weiterbildung bei der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein (IHK). Im Internet lässt sich beim „Jobfuturomaten“ der Arbeitsagentur auch leicht herausfinden, wie weit welche Jobs durch digitale Techniken ersetzt werden können, sagt Rainer Imkamp, Chef der Agentur für Arbeit Mönchengladbach: „Da gibt es Berufe, die ein 100-prozentiges Substituierbarkeitspotenzial haben. Ob das jemand nutzt und tut, ist eine ganz andere Frage. Die Tätigkeiten eines Lehrers sind zu null Prozent ersetzbar, die in einem Fertigungsberuf könnten zu großen Teilen ersetzt werden.“ Fast 40 Prozent aller Beschäftigten in Mönchengladbach arbeiten in Berufen, die in weiten Teilen Maschinen übernehmen können. Besonders Helfer sind betroffen. Weiterbildung und Qualifizierung sind demnach für ungelernte Helfer ganz besonders wichtig.