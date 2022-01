Unglückl in Mönchengladbach : Arbeiter stürzt mit Hubbühne in die Tiefe

Arbeiter stürzt mit Hubbühne in die Tiefe

Unglückl in Mönchengladbach

Bei Dacharbeiten an der Kaldenkrichener Straße in Mönchengladbach stürzte diese Hubbühne um. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Der Mann erlitt laut Feuerwehr mittelschwere Verletzungen. Die Kaldenkirchener Straße wurde wegen des Einsatzes gesperrt.

Feuerwehr und Polizei sind am Freitagmorgen zur Kaldenkirchener Straße ausgerückt. Dort hatte sich gegen 8.50 Uhr ein Unfall mit einer Hubarbeitsbühne ereignet. Wie die Feuerwehr mitteilte, war der dort eingesetzte Hubkran bei Arbeiten an einem Dach eines mehrgeschossigen Bürogebäudes aus großer Höhe umgestürzt. Ein Arbeiter befand sich während des Unfalls in dem Arbeitskorb der Bühne.