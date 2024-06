Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach Arbeiter in Baugrube verschüttet

Der Leitstelle der Feuerwehr Mönchengladbach ist am Montag, 3. Juni, eine verschüttete Person in einer Baugrube an der Straße Am Torfbend gemeldet worden. Als die Einsatzkräfte eitrafen, fanden sie folgendes Labebild vor: Der Arbeiter steckte in einer circa 2,5 Meter tiefen Baugrube, und diese drohte weiter einzustürzen. Die Feuerwehrkräfte mussten zunächst einmal die Grube mit Verschalungsmaterial und Verstrebungen sichern.