Immobilien in Mönchengladbach Erster Spatenstich für neues Wohnquartier in Venn

Jahrelang wurde um die Bebauungsdetails für eine Fläche zwischen dem Stationsweg und dem Hamerweg in Venn gerungen. Doch nun erfolgte der erste offizielle Spatenstich für das neue Wohnquartier „Flipsenpesch“. Planungsdezernentin Claudia Schwan-Schmitz, Ulrich Schückhaus, Vorsitzender der EWMG-Geschäftsführung, und EWMG-Aufsichtsratsvorsitzender Janann Safi (SPD) übergaben die Arbeiten für die technische Erschließung des Quartiers an die Bauunternehmung Tholen aus Geilenkirchen. Zunächst geht es um den Bau eines Regenrückhaltebeckens und um Arbeiten für 7105 Quadratmeter Straßenfläche und rund 1700 Meter Kanalsystem. Sie beginnen am 5. Juni.