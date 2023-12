Mönchengladbacher zeigen Einsatz Alle feiern Silvester, wir arbeiten – aber gerne

An manche Silvesterabende denkt Janette Hohnen besonders gerne zurück: Einmal regnete es im Zimmer eines sechsjährigen Patienten Konfetti und Luftschlangen. Er feierte gemeinsam mit seinen Eltern, der Krankenhausalltag im Maria Hilf rückte für einen Moment in weite Ferne. Wenn Hohnen davon erzählt, muss sie noch heute lächeln. Die Gesundheits- und Krankenpflegerin liebt ihren Job, nimmt sich auch zum Jahreswechsel gerne Zeit für die Patienten auf Station W1. Die Atmosphäre ist in dieser Nacht immer besonders, sagt die 35-Jährige. Es seien ruhige Stunden voller Erinnerungen. „Die älteren Patienten erzählen von den Silvesterfeiern in ihrer Jugend. Sie verbinden viele schöne Momente mit diesem Tag“, sagt Hohnen. Sie setzt sich ans Bett, hört zu, wünscht jedem, der noch wach ist, ein „Frohes neues Jahr“. Gesundheit und Wohlbefinden sind eng miteinander verbunden, betont sie.