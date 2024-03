Die Arbeiten hatten zuvor immer wieder für Probleme gesorgt. Im November 2022 war die Standsicherheit eines Hauses durch die Kostenpflichtiger Inhalt „unsachgemäße Aushebung der angrenzenden Baugrube“, wie ein Stadtsprecher damals sagte, gefährdet worden. Der Eigentümer, der auch Bauherr ist, ließ es abreißen. Im Januar 2024 Kostenpflichtiger Inhalt stürzte eine Kellerwand in die Baugrube. Grund dafür waren laut Bauordnung die Krangewichte, die „auf der statisch nicht dafür ausgelegten Kellerdecke gelagert wurden“. Außerdem wurden Anwohner im Februar 2024 gleich zwei Mal von Stromausfällen überrascht: Am 9. Februar Kostenpflichtiger Inhalt kappte ein Bagger ein Kabel, am 28. Februar wurde der Kostenpflichtiger Inhalt Strom für Arbeiten vor Ort unterbrochen.