Jubiläum : Ein Fisch namens Greta – auch da hilft der Aquarienverein

Mönchengladbach Es ist ein unscheinbares Gebäude, das an der Sandradstraße steht. Es müssen erst einige Stufen nach unten gestiegen werden, bis man erahnen kann, was unten wartet. Bunte Bilder von exotischen Fischen und Pflanzen weisen den Weg.

„Dabei steht alles im Sinne des Tierschutzes und -wohles.“ Das ist Geschäftsführer Lutz Hohaus besonders wichtig. „Was wir hier betreiben ist eine nicht kommerzielle, unabhängige Beratung“, sagt er. Schon als Zehnjähriger hat er sein erstes Aquarium erhalten. Seitdem pflegt er sein Hobby. Für Hohaus ist es faszinierend, die chemischen und physikalischen Zusammenhänge der Natur zu verstehen. „Außerdem können wir durch unsere Arbeit ein bisschen Schöpfer spielen, indem wir Landschaften erstellen.“ Besonders gefällt ihm jedoch der Aspekt des Artenschutzes: „Viele Tiere sind in Brasilien bereits ausgestorben, in unserem Wasser können sie immer noch schwimmen.“

Sein Wissen über die Natur möchte Hohaus unbedingt weitergeben. Deshalb kann sich jeder an den Verein wenden, auch Notfälle werden aufgenommen. Dabei spielt es keine Rolle, ob man sich in der Welt der Aquaristik bereits auskennt oder nicht. „Ich bin zwar noch nicht so lange dabei, aber in den letzten 110 Jahren ist viel Denkwürdiges passiert“, scherzt Hohaus. „Einmal fragte mich jemand, welches Futter für den Fisch seiner Nachbarin am besten geeignet wäre. Ich fragte, um welche Art Fisch es sich handle. Der Kunde erwiderte nur: ‚Das weiß ich nicht genau, aber sie nennt ihn immer Greta‘. Für uns gibt es aber keine dummen Fragen, sondern nur dumme Antworten. Können wir jemandem auch nur ein Stückchen weiterhelfen, sind wir zufrieden.“