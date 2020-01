Auch als Internetseite : Neue Heimfinder-App soll Suche nach Pflegeplatz erleichtern

Mönchengladbach Einige wenige Klicks oder ein paar Male aufs Handy tippen – dann wird angezeigt, wo Pflegebedürftige für kurze Zeit oder dauerhaft betreut werden können.

Wohin mit einem pflegebedürftigen Angehörigen, wenn die gewohnte Betreuung einmal nicht möglich ist? Eine Frage, vor der Verwandte stehen, wenn sie einen Urlaub planen oder unvorhersehbare Umstände die Pflege vorübergehend unmöglich machen. Bei der Suche nach einem Pflegeplatz soll in solchen Fällen eine App helfen. Sie heißt „Heimfinder NRW“ und liefert ebenso wie eine zugehörige Internetseite schnell einen Überblick, welche Einrichtungen in einem Ort über freie Plätze verfügen – sowohl Kurzzeit- als auch Langzeitpflegeplätze. Die App war Dienstagnachmittag im Apple Store erhältlich, jedoch noch nicht im Google Play Store für Android-Geräte. Dort soll sie aber „so schnell wie möglich“ ebenfalls verfügbar sein, so eine Sprecherin des Landesgesundheitsministeriums.

Die Internetseite funktionierte am Dienstag. Pflegeplätze lassen sich sowohl per Eingabe eines Ortsnamens als auch mittels einer Landkarte von NRW suchen. Für Mönchengladbach wurden gegen 14.30 Uhr sieben freie Kurzzeitpflegeplätze in fünf Einrichtungen ausgewiesen. Zu jeder werden Adresse, Telefonnummern und Internetadressen angegeben, sowie das Datum, zu dem die letzte Platz-Meldung abgegeben wurde. Das variierte in den fünf Einrichtungen zwischen 14. und 21. Januar.