Medikamente in Mönchengladbach Apotheken erwarten starken Ansturm auf Notdienst an Ostern

Aufgrund der immer wieder auftretenden Probleme beim E-Rezept raten die Apotheken in Mönchengladbach dringend dazu, sich ein ausgedrucktes Rezept in der Notfallpraxis aushändigen zu lassen. „Auch beim E-Rezept gibt es die Möglichkeit, sich einen Ausdruck mit QR-Code geben zu lassen. Am sichersten ist aber zurzeit noch das bedruckte rosa Rezept“, warnt Apotheker Lammert. Gerade am Wochenende werden immer wieder zentrale Server des E-Rezeptdienstes abgeschaltet. Dann geht manchmal über Stunden in Arztpraxen und Apotheken gar nichts mehr. Ärzte können keine E-Rezepte schreiben und Apotheken keine Rezepte abrufen. „Das Papierrezept funktioniert aber immer störungsfrei“, sagt Dirk Lammert.