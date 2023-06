Protest am 14. Juni Die Hälfte der Apotheken schließt für einen Tag

In der Stadt gibt es 52 Apotheken. Die Hälfte von ihnen wird am Mittwoch, 14. Juni, nicht besetzt sein. Denn dann demonstrieren Apotheker und ihre Beschäftigten gegen die Unterfinanzierung der Betriebe vor dem Düsseldorfer Landtag. Zwei besetzte Notfallapotheken gibt es an dem Tag in der Stadt. Einige Apotheken bieten zudem am 14. Juni eine einstündige Not-Abholmöglichkeit für Medikamte an, darunter die Ulmen-Apotheke in Windberg und die Nikolaus-Apotheke in Hardt.