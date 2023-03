Pollenallergie in Mönchengladbach Mehr Allergiker reagieren auf Pollen und Insekten

Heuschnupfensymptome seien zwar sehr lästig, aber Pollen lösten im Allgemeinen keine gefährlichen allergischen Schockzustände aus. Pollenallergiker könnten jedoch an sogenannten Kreuzallergien leiden. Heißt: Das Immunsystem reagiert auf Stoffe, die dem eigentlichen Allergen wie Pollen in ihrer Struktur sehr ähnlich sind. Häufig reagierten etwa Birkenpollen-Allergiker auf Nahrungsmittel wie Haselnüsse, Mandeln, Äpfel oder Sellerie. „Meist sind diese Symptome sehr mild. In Extremfällen kann es jedoch zu einem anaphylaktischen Schock kommen“, so der Apotheker.