Artenvielfalt auf Obstwiesen Nach vier Jahren Pause: Mönchengladbach feiert wieder Apfelfest

Wenn Brigitta Szyska so auf das Apfeljahr blickt, dann ist die Ernte 2023 nicht so gut wie erhofft. „2023 ist ein eher schlechtes Jahr“, sagt die Geschäftsführerin der Naturschutzstation Wildenrath. Auf den ersten Blick schienen die Bedingungen für eine gute Ernte ideal: ein sonniger Frühling und ein warmer, aber nicht zu heißer Sommer. Dazu regelmäßig Regen. Im Frühjahr haben die Bäume entsprechend gut geblüht, aber das allein reichte nicht. „Für die Insekten war es zu kalt“, sagt Szyska. „Sie sind nicht geflogen und wenn es keine Befruchtung gibt, dann gibt es auch keine Früchte.“ Deshalb ist die Streuobstwiese an Haus Horst in diesen Tagen auch gesperrt: So werden zum Apfelfest am Samstag für die Selbsternte genug Früchte an den Bäumen hängen.