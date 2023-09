Veranstaltung in Mönchengladbach Gladbacher feiern endlich wieder Apfelfest

Grundschülerin Lea ruft: „Heute sammele ich Äpfel bis zum Umfallen“, während sie freudestrahlend auf die gut besuchte Streuobstwiese am Haus Horst läuft. Vier Jahre ist das letzte Apfelfest in Giesenkirchen her. Den Grund kennt jeder. Es wird also Zeit, dem so beliebten Fest und vor allem dessen Zweck, das Thema Nachhaltigkeit in den Blick zu nehmen, erneut Aufmerksamkeit zu schenken.