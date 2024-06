Gesundheit in Mönchengladbach Wie man Kindern helfen kann, Ängste zu bewältigen

Angst ist zunächst ein schützender Reflex. Das Problem entsteht, so Sabine Deutscher, Vorstandsmitglied der AOK Rheinland/Hamburg, „wenn diese Ängste besonders stark auftreten oder über mehrere Monate anhalten“. Dann belasten sie nicht nur das Kind, auch die gesamte Familie. Die Mönchengladbach Kinderärztin Renate Harnacke äußerte sich während der Pandemie mit Ratschlägen zum Thema Angst gegenüber unserer Redaktion. „Wissenschaftlich belegt ist, dass die sogenannte Psychoedukation hilft, das heißt: Durch eine bewusste Lenkung des Denkens auf das Positive werden Emotionen nachweislich besser“, sagte sie und fügte hinzu: „Das Führen eines Tagebuchs, in dem mittags, abends und nach jeder Woche notiert wird, was im Laufe der vorangegangenen Zeit positiv war, lenkt noch einmal zusätzlich den Blick auf das Gute und ist außerdem immer einmal wieder zur Hand zu nehmen, um Kraft daraus zu schöpfen.“