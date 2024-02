Beratung in Mönchengladbach AOK informiert über Trauer- und Sterbebegleitung

Das Thema Sterbe- und Trauerbegleitung ist für viele Menschen ein Tabuthema. Dabei sei es wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, um in schweren Zeiten Halt zu finden, sagt Katrin Reim von der AOK Niederrhein. Um auf das sensible Thema aufmerksam zu machen, bietet die AOK am Mittwoch, 21. Februar, ab 16 Uhr in der Reihe „AOK im Dialog“ eine Veranstaltung mit Vorträgen und Diskussion an. In das AOK-Haus an der Steinmetzstraße 57-61 sind vier Rednerinnen eingeladen. Angela Müller-Millkus berichtet über Krisenintervention, Pflegeberaterin Andrea Sturm informiert über die Zusammenarbeit mit der Pflegekasse und Claudia Quack, aus dem Bereich Palliativmedizin, stellt ein Beispiel aus der Praxis vor. Peggy Winkler von der AOK gibt einen Einblick in die Arbeit einer Pflegebegleiterin.