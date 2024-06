Check-up empfohlen Wie Gladbacher die Dialyse verhindern können

Wie lässt sich der Verlauf von chronischen Erkrankungen und damit auch von Folgeerkrankungen mildern? Diese Frage stellt sich die AOK Rheinland/Hamburg diesmal in ihrem Gesundheitsreport, den sie jedes Jahr im Frühjahr vorstellt. Konzentrierte sich die Datenanalyse 2023 auf den Anstieg von Krankmeldungen, zeigt die Auswertung in diesem Jahr, dass die Versorgungslage von Erkrankten mit chronischen Leiden verbesserungswürdig ist. In die Auswertung flossen die Daten von knapp 84.000 Versicherten aus Mönchengladbach aus den Jahren 2016 bis 2022 ein, davon sind 61.000 Mitglieder und 23.000 versicherte Angehörige.