Neues Konzept in Mönchengladbach : AOK bietet Beratung in Wohnzimmer-Atmosphäre

Mönchengladbach Die Krankenkasse präsentiert an der Steinmetzstraße nicht nur ihren Versicherten ein neues Kommunikations-Konzept in einem neuen Haus.

„Die Welt der AOK war im früheren Domizil an der Rathenaustraße eine andere“, sagte Marion Schröder, Regionaldirektorin der AOK am Niederrhein. Früher saßen die Mitarbeiter dort an Schreibtischen mit Blick auf ihre Computer. „Auch Kunden saßen an einem Beratungstisch, und keiner hat sich bewegt“, so Schröder. Im neuen Haus biete die Kasse „das Ambiente eines Hotels. Unsere Kunden werden zu unseren Gästen.“ Von der kurzen Beratung am Empfang kann es nun in andere Bereiche mit Wohnzimmer-Charakter gehen, wo laut Schröder auch Kaffee oder Wasser angeboten werden. Zudem könne man in andere gemütliche Beratungsräume wechseln.