Urlaubsangebote in Mönchengladbach AOK bietet Ferienfreizeit für chronisch kranke Kinder an

Die Kasse will in diesem Jahr mit der Aktion „Wald entdecken“ in den Osterferien etwas Abstand von den Alltagssorgen bieten. In der Natur neue Kraft tanken, Abenteuer erleben, abschalten: Im Frühjahr geht es vom 11. bis zum 15. April für Kinder im Alter zwischen acht und 13 Jahren nach Hürtgenwald in der Eifel. Fünf Tage steht das Naturerleben mit Waldabenteuern und Spaß im Mittelpunkt. So werden die Kinder auf ihrem Lebensweg gestärkt. Sie können Neues erleben und sich mit Gleichaltrigen austauschen, die sich in einer ganz ähnlichen Situation befinden.