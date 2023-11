Keine Nachwuchssorgen Immer mehr Babys in Mönchengladbach

Mönchengladbach​ · In den vergangenen Jahren stieg die Zahl der Geburten in Krankenhäusern kontinuierlich an. Die Stadt entwickelt sich damit gegen den landesweiten Trend. NRW-weit wurden so wenige Kinder entbunden wie zuletzt 2015.

01.11.2023, 05:09 Uhr

In Mönchengladbacher Krankenhäusern steigt die Zahl der Geburten. Foto: dpa

Im Jahr 2020 kamen in den Krankenhäusern der Stadt rund 1500 Babys mehr zur Welt als noch 2012. Waren es vor elf Jahren noch 3166 Geburten, so stiegen die Zahlen kontinuierlich an, knackten 2016 die 4000er Marke. 2020 waren es dann 4675 Kinder, die in Mönchengladbach geboren wurden. Die Anteile der Kaiserschnittgeburten nahmen in diesem Zeitraum auffallend zu. Waren es im Jahr 2012 noch 880 (27 Prozent), wurden sie 2014 schon fünfstellig (1016), 2017 lagen sie bei 1221 und 2020 bei 1301. Das geht aus den Zahlen des Statistischen Landesamts IT.NRW hervor. Für die Jahre 2021 und 2022 liegen keinen Angaben zu Geburtenzahlen in Kliniken vor. Mit der Anzahl der Geburten hat sich Mönchengladbach gegen den Trend in Nordrhein-Westfalen entwickelt. Auf Landesebene stagnierten hier mehr oder weniger die Geburtenzahlen von 2016 (168.582) bis 2018 (167.802). Dann gingen sie sogar zurück: 2019 kamen 166.813 Babys zur Welt, 2020 dann noch einmal rund 1000 Kinder weniger. Und im Jahr 2022 haben in den Krankenhäusern 160.503 Frauen entbunden; das waren 6,2 Prozent weniger als im Jahr zuvor (2021 waren es 171.022 Krankenhausgeburten). Wie IT.NRW mitteilt, war die Zahl der gemeldeten Krankenhausgeburten damit niedriger als in den letzten sechs Jahren. Im Jahr 2015 hatte sie mit 157.065 zuletzt auf einem niedrigeren Niveau gelegen. Bei 32,5 Prozent der Frauen (52.237) fand die Geburt per Kaiserschnitt statt. Damit war der Anteil der Kaiserschnittgeburten an allen Entbindungen im Krankenhaus um 0,6 Prozentpunkte höher als 2021 und lag über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre (Durchschnitt 2012 bis 2021 waren 31,6 Prozent). Die Anteile der Kaiserschnittgeburten fielen 2022 regional unterschiedlich aus: In den Kliniken des Regierungsbezirks Arnsberg wurde mit 35,7 Prozent die höchste und in denen des Regierungsbezirks Münster mit 27,8 Prozent die niedrigste Quote verzeichnet.

(sjo)