Leben in Mönchengladbach Anwohnerparkzone im Westend soll wachsen

Einen Parkplatz in Mönchengladbach zu finden, ist oft nicht einfach. Gerade in der Innenstadt fehlt es an Stellflächen, es werden sogar immer weniger. Und das bei steigender Zahl zugelassener Autos. Um Anwohnern die Parkplatzsuche zu erleichtern, hat die Stadt unter anderem in Teilen des Westends Anwohnerparkzonen eingerichtet: Seit März dürfen Besucher im Bereich der Alexianerstraße, Turmstraße, Knopsstraße, Milowstraße und in Teilen der Luisenstraße werktags zwischen 9 und 22 Uhr nur drei Stunden ihr Auto abstellen. Die Anwohner können sich einen kostenpflichtigen Ausweis für die dauerhafte Nutzung der Parkflächen ausstellen lassen.