Was Mönchengladbachs Stadtverwaltung dazu sagt : 14 Jahre altes Brücken-Provisorium nervt Anwohner

Mönchengladbach Sie wurde 2007 als Behelfsbrücke gebaut, über die der Busverkehr geleitet werden musste. Seitdem ist die Stahlkonstruktion immer noch im Einsatz.

Das Wort „Behelf“ definiert der Duden mit „Notlösung“ und „Provisorium“. Ob eine bereits seit 14 Jahren stehende Behelfsbrücke noch als Provisorium durchgehen kann, darüber schweigt der Duden. Schließlich ist er weder ein Fachbuch für Baurecht, noch kennen seine Macher die Kochschulstraße in Mönchengladbach. Dort spannt sich seit 2007 eine Behelfsbrücke über die Niers – und nervt inzwischen Anwohner gewaltig. Denn die stählerner Notlösung scheppert und kracht, wenn Autos darüber rollen und – wegen der einspurigen Verkehrsführung darüber – auf die Hupe drücken, wenn es an dem Engpass nicht flott genug voran geht.

Ein Zustand, den die Stadtverwaltung nach Anwohner-Beschwerden so bald wie möglich ändern soll, beschloss die Bezirksvertretung Süd. Und die Stadt ist auch willig. Kurzfristig will sie mit einer Art Provisorium am Provisorium den Lärm mindern, indem sie dem Fahrbahnblech zusätzliche Schweißnähte mit der Unterkonstruktion verpasst und der metallenen Fahrbahn einen Asphaltüberzug. Auf weitere Sicht will sie eine grundsätzlich neue Lösung für den Übergang über die Niers planen und dabei auch an kommode Verkehrsführung für Radfahrer denken.