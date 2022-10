Straßenreinigung in Mönchengladbach : Anlieger müssen Laub fegen – zum Teil auch auf Straßen

Foto: bauch, jana (jaba) 12 Bilder Wie der Herbst Mönchengladbach bunt färbt

Mönchengladbach Damit das Laub nicht auf den Straßen liegen bleibt, sind mehr Kehrmaschinen der Mags unterwegs. Auch Anwohner müssen vor ihrer Tür kehren. Welche Pflichten sie haben und wo Grünschnitt entsorgt werden kann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Rund 500 Tonnen Laub fallen in einer Saison in Mönchengladbach an. Damit Straßen und Gehwege nicht zur Rutschbahn werden, müssen die Blätter zeitnah gesammelt werden. Dabei sind nicht nur die Mags, sondern auch die Anwohner gefragt. Darauf weist die Stadttochter hin.

Wie die Mags mitteilt, seien Anwohner verpflichtet, den Gehweg regelmäßig – „in der Regel einmal wöchentlich“ – zu reinigen und von Gefahrenquellen wie nassem Laub zu befreien. „Jeder kehrt vor seiner eigenen Tür“, lautet der Appell der Betriebe. In vielen Fällen seien die Bürger zudem für die Reinigung bis zur Fahrbahnmitte zuständig. Ob Anwohner nicht nur Gehwege, sondern auch Radwege, Sicherheitsstreifen und Haltestellenbuchten fegen müssen, könnten sie im Straßenverzeichnis zur sogenannten Straßenreinigungssatzung nachlesen. Das Verzeichnis zeigt straßengenau auf, wo Anlieger und wo die Mags für die Reinigung zuständig ist und ob auch auf der Fahrbahn gekehrt werden muss. Die Übersicht können Interessierte auf der Webseite der Betriebe unter www.mags.de/strassenreinigung-winterdienst einsehen.

Die Stadttochter selbst sei in den Grünanlagen unterwegs und zudem bemüht, die Blätter schnell von den Fahrbahnen zu entfernen. In den kommenden Wochen seien daher häufiger Kehrmaschinen auf den Straßen unterwegs. „Wir bitten Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer in den nächsten Wochen um Verständnis und besondere Rücksicht“, sagt Roberto Debill, GEM-Betriebsleiter mit Blick auf mögliche Verkehrsbehinderungen durch Reinigungsarbeiten.

Das gesammelte Laub können die Mönchengladbacher übrigens über die Biotonne oder auch im Komposthaufen entsorgen. Alternativ nehmen die GEM-Wertstoffhöfe die Grünabfälle kostenlos entgegen. Auch einen Abholservice hat die Stadttochter eingerichtet: In den Abfuhrbezirken 1 bis 5 ist die Sonderabfuhr am 12. November. Die Haushalte in den Bezirken 6 bis 10 können ihr Laub am 19. November an die Straßen stellen. Ein Blick in den Abfuhrkalender zeigt, wie sich die Abfuhrbezirke auf die Straßen verteilen, erklärt die Mags.

(RP)