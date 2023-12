„All unsere Bemühungen liefen bisher ins Leere“ Anwohner kritisieren Pläne für neues Parkhaus in Neuwerk

Zunehmender Verkehr und eine höhere Unfallgefahr für Kinder, Baulärm und ein „grauer Koloss“ direkt vor der Tür: Anwohner in Neuwerk äußern in einem offenen Brief an die Stadtverwaltung massive Bedenken wegen des Baus eines Parkhauses an der Liebfrauenstraße. Das Schreiben der Interessensgemeinschaft wurde in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Anregungen und Beschwerden vorgelegt – inklusive besorgter Kommentare von Neuwerkern.