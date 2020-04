Am Gotzweg in Geistenbeck : Der Bordstein des Anstoßes

Mönchengladbach Ein Weg entlang der Gleise am Gotzweg wurde erneuert – doch nicht barrierefrei, monieren Anwohner. Die Mags sagt: Das ging nicht anders.

Ein von Anwohnern monierter Mangel beim Umbau des Fußweges entlang der Gleise ist immerhin inzwischen behoben. Auf einem Stück Christoffelstraße und Gotzweg war der Weg nur mit Schotter gestaltet. „Eine Gefahr für Radfahrer, Elektrorollstuhl- und Rollstuhlfahrer, sie bekommen diesen Streckenabschnitt nicht überwunden“, kritisierten Anwohner in einem Schreiben an die Stadt. Mittlerweile ist der Abschnitt mit einem festeren Belag in Gestalt einer sogenannten „wassergebundenen Wegedecke“ versehen. „Die beauftragte Firma hatte das falsche Material eingebaut. Es entstehen keine Mehrkosten, weil der Fehler bei der Baufirma lag und deshalb auch vollumfänglich zu ihren Lasten geht“, teilte dazu die Mags auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Nichts geändert hat sich jedoch am Bordstein. Vor diesem verläuft eine alte Rinne aus Natursteinen. Eine Bauweise, die heute so nicht mehr praktiziert werde, sagt die Mags. Und: Die Rinne „wäre bei der Absenkung nicht zu halten gewesen und hätte als Betonsteinrinne erneuert werden müssen. Der Anschluss dieser neuen Betonsteinrinne an die alte Natursteinrinne ist aufgrund der nicht zueinander passenden Systeme aber nicht vernünftig machbar. Dort hätte es immer nur eine unzufrieden stellende Lösung gegeben, die immer noch nicht richtig barrierefrei gewesen wäre.“ Den Vorschlag von Anwohnern, auf einer Breite von gut einem Meter eine kleine Rampe aus Asphalt aufzuschütten – wie auch in der Nachbarschaft an einem Supermarkt geschehen – hält die Mags nicht für umsetzbar: Dadurch würde „der Wasserabfluss in der Rinne unterbrochen, was zu anderen Problemen wie zum Beispiel Pfützenbildung führt.“