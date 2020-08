Konflikt in Mönchengladbach : Anwohner fordern Alkoholverbot auf umgebautem Schillerplatz

Mönchengladbach Trinker hätten den Platz in Beschlag genommen, schreiben Anwohner an den städtischen Beschwerdeausschuss. Die Stadt hält ein Verbot aber für nicht umsetzbar.

Der umgebaute Schillerplatz im Gründerzeitviertel ist seit gut einem Jahr fertig. Doch was sich dort seither tut, gefällt nicht allen Anwohnern. „Seit ein paar Wochen kann unser dreijähriger Sohn Fahrrad fahren. Doch das macht ihm keinen Spaß mehr und uns auch nicht, ihm dabei zuzusehen“, schreiben Anwohner an den Beschwerdeausschuss der Stadt. Der Grund: Trinker hätten den Platz für sich eingenommen. Bei gutem Wetter seien ab dem späten Nachmittag die Sitzbänke bevölkert mit Menschen, die dort Bier und Schnaps trinken. „Die sitzen sogar in der Mitte auf der Rampe für Skater“, heißt es in der Beschwerde, über die der Ausschuss am kommenden Donnerstag diskutiert. „Es wird gesoffen, gegrölt und sogar uriniert.“ Die Anwohner fordern ein kontrolliertes Alkoholverbot für den Schillerplatz.