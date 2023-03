Prozess in Mönchengladbach Anwalt wegen Volksverhetzung zu Geldstrafe verurteilt

Wegen Volksverhetzung ist ein Rechtsanwalt aus Mönchengladbach am Freitag vor dem Landgericht zu einer Geldstrafe in Höhe von 2200 Euro verurteilt worden. Der heute 72-Jährige hatte im Oktober 2019 auf seinem Facebook-Account ein Bild gepostet, das eine Schlange von Menschen zeigt. In einem Kommentar dazu erklärte er, dass es sich bei den gezeigten Menschen um in Deutschland lebende Migranten handeln soll. Auf dem Bild war der Schriftzug „Einer Ameisenplage wird man nicht Herr, indem man Mauern baut. Man muss aufhören, den Honig offenstehen zu lassen“ zu lesen. Des Weiteren führte der Mann aus, dass die Deutschen ein „Volk der Sesshaften“ seien, und „Millionen Nomaden“ sich durch die Regierung der damals amtierenden Kanzlerin Angela Merkel „von Deutschland eingeladen fühlen“ würden. Der „illegale Zuzug“ der Migranten wurde von dem Mann mit einer „Plage für die Bevölkerung“ verglichen.