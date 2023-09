Immobilien in Mönchengladbach Förderung für Wohnraum ist noch möglich

„Durch eine Anpassung der Förderrichtlinie können seit Kurzem auch Modernisierungsmaßnahmen am vorhandenen Eigenheim unterstützt werden, die der Klimaanpassung des Gebäudes dienen“, betont Alice Herlé, Leiterin des städtischen Handlungsfelds Wohnen. So könnten Eigentümer die Unterstützung unter anderem auch beantragen, um ihre Fassade zu dämmen, Fenster auszutauschen, Verschattungselemente am Gebäude zu installieren oder eine Dachbegrünung nachzurüsten.