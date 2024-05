Entscheidung über Abstimmungsverfahren Anton-Heinen-Schule bleibt katholisch

Die Kinder an der Grundschule Anton Heinen gehören verschiedenen Glaubensrichtungen an, und ihre Familien kommen aus unterschiedlichen Herkunftsländern. Bei der Einschulung spielte es für viele Eltern offensichtlich keine oder nur eine zweitrangige Rolle, dass die Schule katholisch ist. Doch dann kam aus der Elternschaft der Wunsch, dass die Anton-Heinen-Schule eine Gemeinschaftschule wird. Nach der Bestimmungsverfahrensverordnung müssen in einem solchen Fall Anträge von zehn Prozent der Elternschaft eingehen. Dies wären rein rechnerisch 21,5 gewesen, eingegangen sind 55, also mehr als genug.